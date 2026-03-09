Haberler

İzmir'de üç otomobilin karıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Kemalpaşa'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. 20 yaşındaki sürücü karşı şeride geçerek 2 otomobille çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 3 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

E.D. (20) idaresindeki 35 CLC 367 plakalı otomobil, Çınarköy Mahallesi Madenaltı mevkisinde, karşı şeride geçerek önce N.P'nin (40) kullandığı 35 BYT 173 plakalı otomobille ardından da H.D. (46) idaresindeki 34 CFA 354 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan E.D. Kemalpaşa Devlet Hastanesine, N.P. ve 9 yaşındaki G.P. ise Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz





