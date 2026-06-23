Haberler

İzmir'de yüzgecine parke taşı bağlanan deniz kaplumbağası ölü bulundu

İzmir'de yüzgecine parke taşı bağlanan deniz kaplumbağası ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak Sahili'nde yüzgecine parke taşı bağlanmış şekilde ölü bir yeşil deniz kaplumbağası bulundu. EKODOSD yetkilileri, hayvanın aletle vurularak öldürüldüğünü ve bu durumun insanlık dışı olduğunu belirtti.

İzmir'in Selçuk ilçesinde sahilde yüzgecine parke taşı bağlanmış şekilde ölü deniz kaplumbağası bulundu.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Selçuk ilçesi Pamucak Sahili'nde ölü kaplumbağa olduğu yönünde ihbar geldi.

Bölgede yapılan incelemede yüzgecine parke taşı bağlanmış ölü hayvanın yeşil deniz kaplumbağası olduğu belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek başkanı Bahattin Sürücü, 17 Haziran'da Kuşadası'nda da benzer bir olayın yaşandığını fakat o kaplumbağanın balıkçılar tarafından kurtarıldığını anımsattı.

İnsanlık dışı bir olayla karşı karşıya kaldıklarını belirten Sürücü, "Yaptığımız incelemelerde hayvanın üstünde derin bir kesi izi vardı. Muhtemelen bir aletle vurarak öldürmüşler. ve daha sonra da ayağına bir parke taşı bağlayıp atmışlar. Ama o parke taşı hafif kaldı galiba çünkü yine denizde sürüklenerek gelmiş. Bu insanlık dışı bir olay. Bunu yapan kişinin ne vicdan ne de duygusunun olmadığını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan iki CHP'li belediye başkanı hakkında yeni karar
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor

İyi niyetimin kurbanı oldum" diyenler dikkat! Cezası çok ağır olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi'nin ardından Cristiano Ronaldo da tarihe geçti

Messi'nin ardından Cristiano Ronaldo da futbol tarihine geçti
Okan Buruk gözünü Süper Lig'in yıldızına dikti

Okan Buruk gözünü Süper Lig'in yıldızına dikti: O transferi istiyorum
Putin'ın yasak aşk skandalını ortaya çıkaran gazetecinin ölümü acı oldu

Yasak aşk skandalını ortaya çıkaran ismin ölümü acı oldu
Plajda güneşlenen kadın dron saldırısında hayatını kaybetti

Plajda güneşlenen genç kadın dron saldırısında hayatını kaybetti
Televizyon programında barışan çift gündem oldu: Kadının evlilik şartları hayrete düşürdü

Kocasıyla barışma şartları "Yok artık" dedirtti

Eyüp'ün ölümüne ilişkin davanın sanığı: Amacım onunla oyun oynamaktı

İş hanında korkunç şekilde ölmüştü: Amacım oyun oynamaktı
Diyarbakır kırsalında 10 noktada örtü ve anız yangını: 100 hektar alan yandı

Bir şehrimiz kabusu yaşadı! 10 yerden peşe alevler yükseldi