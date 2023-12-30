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İzmir'de Yürüyen Merdiven Kazası: 5 Kişi Yaralandı

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İzmir'de Üçyol Metro İstasyonu'nda bulunan bir yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de bir metro istasyonundaki yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesiyle düşen 5 kişi yaralandı.

Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.

Dengesini kaybederek merdivende düşen 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaynak: AA / Güncel

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