İzmir'de Yürüyen Merdiven Kazası: 5 Kişi Yaralandı
İzmir'de Üçyol Metro İstasyonu'nda bulunan bir yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İzmir'de bir metro istasyonundaki yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesiyle düşen 5 kişi yaralandı.
Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.
Dengesini kaybederek merdivende düşen 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.