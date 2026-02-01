Haberler

İzmir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayraklı ilçesinde park halindeki bir otomobilden yüksek sesle müzik dinledikleri için iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde park halindeki otomobilden yüksek sesle müzik dinlenmesi nedeniyle iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Emek Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde yüksek sesle müzik dinledikleri öne sürülen kişiler ile durumdan rahatsız olanlar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 6 kişi bıçak ve darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karıştıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sının hastanedeki tedavilerinin ardından polis merkezine götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü

Hangi cezaevine götürüldüğü merak konusuydu! Belli oldu
Fenerbahçe değil! Ademola Lookman'ın yeni takımı belli oldu

Lookman'ın yeni takımı belli oldu
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?