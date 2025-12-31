İzmir'in 9 ilçede operasyonlar; 3,5 ton taklit etiketli etil alkol ele geçirildi

İZMİR'in 9 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 3,5 ton taklit etiketli etil alkol ile şişelenmiş halde çeşitli türlerde 600 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde Aliağa, Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Ödemiş ilçelerinde etil alkol, sahte içki üretimi ve satışını önlemeye yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 3,5 ton taklit etiketli etil alkol ile şişelenmiş halde çeşitli türlerde 600 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Öte yandan alkollü eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde kaçak veya sahte içki sattıkları belirlenen 4 iş yeri hakkında işlem başlatıldı. Operasyonlarda 35 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 5 şüpheli tutuklandı.