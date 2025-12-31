Haberler

İzmir'in 9 ilçede operasyonlar; 3,5 ton taklit etiketli etil alkol ele geçirildi

İzmir'in 9 ilçede operasyonlar; 3,5 ton taklit etiketli etil alkol ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de yapılan operasyonlarda 3,5 ton taklit etiketli etil alkol ve 600 litre kaçak sahte içki ele geçirildi. Yılbaşı öncesi düzenlenen bu operasyonlarda toplam 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İZMİR'in 9 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 3,5 ton taklit etiketli etil alkol ile şişelenmiş halde çeşitli türlerde 600 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde Aliağa, Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Ödemiş ilçelerinde etil alkol, sahte içki üretimi ve satışını önlemeye yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 3,5 ton taklit etiketli etil alkol ile şişelenmiş halde çeşitli türlerde 600 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Öte yandan alkollü eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde kaçak veya sahte içki sattıkları belirlenen 4 iş yeri hakkında işlem başlatıldı. Operasyonlarda 35 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 5 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MSB'den SDG mesajı: Suriye insiyatif alırsa Türkiye destek olacaktır

SDG'ye verilen süre doldu! MSB'den dikkat çeken harekat mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Dünya devinden şirketi batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim

Dünya devini batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Starbucks yüzlerce mağazasını kapatma kararı aldı

Türkiye'de de mağazaları var! Kahve devi yüzlerce şubesini kapatıyor
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi