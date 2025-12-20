İzmir'de bina yıkımı sırasında bitişikteki apartman zarar gördü
İzmir'in Balçova ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın kontrollü yıkımı sırasında, yanındaki apartmanın duvarında hasar oluştu. Balçova Belediyesi ekipleri, hasarın giderileceğini açıkladı.
İzmir'in Balçova ilçesinde bir binanın kontrollü yıkımı sırasında yanındaki apartmanın duvarında hasar meydana geldi.
Mithatpaşa Caddesi'ndeki 5 katlı binada ekipler tarafından kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması başlatıldı.
Yıkım sırasında bitişikteki 5 katlı apartmanda hasar oluştu.
İhbar üzerine bölgeye gelen Balçova Belediyesi ekiplerince yapılan incelemede, bitişikteki apartmanda hasar oluştuğu belirlendi.
Binadaki hasarın giderileceği ifade edildi.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel