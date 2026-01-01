Haberler

İzmirliler yeni yıla coşkuyla girdi

Güncelleme:
İzmir'de vatandaşlar, yeni yıla işlek cadde ve sokaklardaki kutlamalarla girdi. İşletme ve restoranlarda devam eden kutlamalar sırasında emniyet güçleri geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi.

YENİ YIL COŞKUYLA KARŞILANDI

İzmir'de vatandaşlar, işlek cadde ve sokaklardaki kutlamalarla yeni yıla girdi. İşletme ve restoranlarda da yılbaşı kutlamaları saat 00.00'ı göstermesinin ardından devam ederken, emniyet güçleri kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı denetimler yapmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
