İzmir'de yediemin otoparkında çıkan yangında 62 araç zarar gördü
İzmir'in Bornova ilçesindeki yediemin otoparkında çıkan yangında, çoğunluğu motosiklet olmak üzere 62 araç kullanılamaz hale geldi. Yangının otluk alandan sıçradığı tahmin ediliyor.
İzmir'in Bornova ilçesinde yediemin otoparkında çıkan yangında 62 araç kullanılamaz hale geldi.
Doğanlar Mahallesi'ndeki yediemin otoparkında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek otoparktaki araçlara sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülen yangında otoparktaki çoğunluğu motosiklet 62 araç kullanılamaz hale geldi.
Yangının otoparkın yanında bulunan otluk alanda başladığı ve otoparka sıçradığı ileri sürüldü.
Kaynak: AA / Metin Aydemir