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İzmir'de yaşlı kadın denizde boğuldu

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İzmir'in Çeşme ilçesinde serinlemek için denize giren 75 yaşındaki Fikriye Güleryüz, boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarılan Güleryüz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde serinlemek için denize giren yaşlı kadın kadın boğuldu.

Dalyan Mahallesi'ndeki plajda denize giren Fikriye Güleryüz (75), bir süre sonra suda boğulma tehlikesi geçirmeye başladı.

Durumu fark eden vatandaşların yardımıyla Güleryüz, kıyıya çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen yaşlı kadın kurtarılamadı.

Güleryüz'ün cenazesi, Çeşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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