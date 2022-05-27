İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 20 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 20 düzensiz göçmen yakalandı
AA - Seher Deniz - Güncel
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İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı geçiş hazırlığındaki 20 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı geçiş hazırlığındaki 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece Şehit Mehmet Mahallesi'nde kolluk faaliyeti sırasında, kıyıda geçiş hazırlığı yapan düzensiz göçmenlerin bulunduğunu belirledi.
İkisi çocuk 20 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Sağlık kontrollerinden geçirilen düzensiz göçmenler, işlemin tamamlanmasının ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
AA / Seher Deniz - Güncel