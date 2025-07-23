İzmir'de yangın mahalleye sıçradı, evler yandı
Bayındır ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Yeşilova Mahallesi'ne sıçradı. İki uçak ve iki helikopterle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. 5 evin yandığı olayda, 3 büyükbaş hayvan telef oldu.
İzmir'in Bayındır ilçesinde otluk alanda çıkan ve mahalleye sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Yeşilova Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın rüzgarın etkisiyle yayılarak mahalleye sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopter ve kara ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Mahalle, jandarma ekipleri tarafından güvenlik amacıyla tahliye edildi.
Alevlerin sıçradığı tek katlı 5 ev yandı, 3 büyükbaş hayvan ise telef oldu.
Bölgede soğutma işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel