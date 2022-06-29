İzmir'de yan yatan lüx yattaki 10 kişi kurtarıldı - Haberler

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İzmir'de yan yatan lüx yattaki 10 kişi kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Azat Yıldız - Güncel
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İzmir'de yan yatan lüx yattaki 10 kişi kurtarıldı

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında, kayalıklara çarpan motor yat yan yattı.

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında, kayalıklara çarpan motor yat yan yattı. Yattaki 10 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Seferihisar Doğanbey Adası önlerinde dün saat 10.30 sıralarında kayalıklara çarpan lüx motor yat su alarak yan attı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu, yatta bulunan 10 kişiyi kurtardı. Kurtarma teknesi tarafından yedeklenen motor yat da kıyıya çekildi.


Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Güncel

Seferihisar Güncel Haberler

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