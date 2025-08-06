İzmir'de Yağmur Bereketi: Kuraklıkla Mücadelede Bölgesel Yağış

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İzmir'de kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyeleri sürekli düşerken, akşam saatlerinde gerçekleşen bölgesel yağış cadde ve yollarda su birikintisi oluşturdu.

İZMİR'de kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle barajlardaki su seviyesi her geçen gün düşerken, kentte akşam saatlerinde bölgesel yağış etkili oldu.

İzmir'de barajlardaki su seviyesinin her geçen düşmesi nedeniyle kuralık yaşanırken, kentte akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Bölgesel olarak gerçekleşen yağış, cadde ve yollarda su birikintisi oluşturdu.

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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