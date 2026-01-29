Haberler

İzmir'de vapur seferleri yeniden başlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferlerinin saat 21.30 itibarıyla yeniden başlayacağı bildirildi.

İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferlerinin yeniden başlatılacağı bildirildi.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Tüm seferlerimiz saat 21.30 itibarıyla program dahilinde uygulanmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Kentte şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 18.30'dan itibaren tüm vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edilmişti.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak

Trump istedi, Putin kabul etti! 1 hafta boyunca sürecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz

Putin'den İran'a donanma gönderen Trump'a bir mesaj var
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Rakam inanılmaz! Altınlarını satıp araba alan vatandaşın büyük pişmanlığı

Altınlarını satıp araba alan vatandaşın büyük pişmanlığı
Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz

Putin'den İran'a donanma gönderen Trump'a bir mesaj var
Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu

Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu
Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu

Haftalardır tutuklu olan Murat Sancak için yeni karar