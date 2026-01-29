İzmir'de vapur seferleri yeniden başlayacak

İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferlerinin yeniden başlatılacağı bildirildi.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Tüm seferlerimiz saat 21.30 itibarıyla program dahilinde uygulanmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Kentte şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 18.30'dan itibaren tüm vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edilmişti.