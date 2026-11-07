İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dün ilçede belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlediği operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ve çeşitli türlerde uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İZMİR'de polisin ev ve iş yelerine düzenlediği operasyonda çeşitli türlerde bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulundurulmasına yönelik çalışma yaptı. Dün ilçede belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon yapıldı. Yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 12 fişek, 32 gram 'pregabalin' etkin maddeli uyuşturucu 12,67 gram esrar, 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda M.S.A. (21), M.A. (20) ve H.Z.A (18) gözaltına alındı.
Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.