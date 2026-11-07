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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı
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Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dün ilçede belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlediği operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ve çeşitli türlerde uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İZMİR'de polisin ev ve iş yelerine düzenlediği operasyonda çeşitli türlerde bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulundurulmasına yönelik çalışma yaptı. Dün ilçede belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon yapıldı. Yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 12 fişek, 32 gram 'pregabalin' etkin maddeli uyuşturucu 12,67 gram esrar, 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda M.S.A. (21), M.A. (20) ve H.Z.A (18) gözaltına alındı.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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