İzmir'de 11 milyon 904 bin 456 sentetik hap ele geçirildi

İZMİR'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 milyon 904 bin 456 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 79 şüpheliden 48'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü şekilde uyuşturucu madde ticareti, imalatı, sevkiyatı ve zulalanması yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Takip sonrası İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Aralıklarla yapılan operasyonlarda 6 sentetik hap imalathanesi, 11 milyon 904 bin 456 sentetik hap, 1 milyon 521 bin 589 gram hammadde, 7 milyon 155 bin boş kapsül, 6 sentetik ecza dolum makinesi ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Toplam 79 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerden 48'i tutuklandı.

İSTANBUL VE DİYARBAKIR'DA DA OPERASYON

Ayrıca dosya kapsamında suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen ve aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 22 şüpheliye yönelik dün İzmir merkezli İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

