İzmir'de 55 bin 552 uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'de 55 bin 552 uyuşturucu hap ele geçirildi
Güncelleme:
İzmir'in Bayraklı ilçesinde düzenlenen operasyonda 55 bin 552 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı. Narkotik polisi, uyuşturucunun sokak satıcılarına dağıtılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir eve düzenlenen operasyonda 55 bin 552 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı'daki bir evde saklanan uyuşturucunun sokak satıcılarına dağıtılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Eve baskın yapan Narkotik polisi, aramalarda 55 bin 552 uyuşturucu hap buldu, H.B. ve E.B'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

