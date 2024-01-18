İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, polisin uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Polisin 3 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu, uyuşturucu tacirlerinin adresleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonda E.A., E.B., C.A., M.G. ve Y.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B., C.A., M.G. ve Y.K. tutuklanırken, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.