İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Bayındır ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyon kapsamında çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 17 Nisan'da uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
İkametlerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi, şüpheliler H.Z, M.B, S.S, İ.E.E. ve F.K'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Z, M.B, S.S. ve İ.E.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.