Haberler

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 25 Kilo Skunk ve 28 Sentetik Hap Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 25 Kilo Skunk ve 28 Sentetik Hap Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 25 kilo 225 gram skunk ve 28 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, uyuşturucu ticareti yapılacağı yönündeki ihbar üzerine gerçekleştirildi.

İZMİR'de polisin düzenlediği operasyonda 25 kilo 225 gram skunk ve 28 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Alan ekipleri, Karabağlar Yunus Emre Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapılacağı yönünde gelen ihbar üzerine operasyon düzenledi. 4236 Sokak'ta takip edilen 35 AUL 895 ve 35 T 6459 plakalı iki aracı durduran ekipler, mahkeme kararıyla arama yaptı. 35 AUL 895 plakalı araçta suç unsuruna rastlanmazken, sürücüsü M.K.'nın üzerinde 28 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. 35 T 6459 plakalı diğer araçta yapılan aramada ise 2 parça halinde toplam 9 kilo 600 gram skunk, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 32 bin 950 lira para ve 2 milyon 500 bin lira değerinde bir senet bulundu. Araçtaki Ş.K., O.T. ve Y.T. gözaltına alındı. Gözaltındaki Ş.K.'nın ifadesi doğrultusunda Konak ilçesi Selçuk Mahallesi'nde bir adreste daha arama yapıldı. 662 Sokak'taki evde yapılan aramada ise 22 parça halinde toplam 15 kilo 625 gram skunk ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kocaeli açıklarında Kairos isimli tankerde patlama

İlk iddia korkunç! Kocaeli açıklarında tankerde şiddetli patlama
Yoksulluk sınırı 97 bin lira oldu

86 milyonu ilgilendiren iki veri açıklandı! Rakamlar endişe verici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı

Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı
İrem Derici bildiğiniz gibi! İfade vermeye giderken söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü

Adliyede söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü
Söylemezsem Olmaz'da kriz! Lerzan Mutlu ani bir kararla programı bıraktı

Canlı yayında büyük kriz! "Bana göre değil" deyip programı bıraktı
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı

Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı
Arkadaşını öldürdü, sevgilisini yaralayıp 21 gün cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Sevgilisine yaralı halde 21 gün tecavüz eden sanığa istenen ceza
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

Çiğköfteciye bu rezilliğinin bedeli ağır oldu
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı

İznik'te tarihi ayin! Yüzlerce yıl sonra ilk kez birlikte dua ettiler
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
KADEM'in lansmanına katılan Sinem Kobal'ın tavırları olay oldu

Sinem Kobal fena yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.