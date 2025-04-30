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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Konak ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisinde 284,73 gram taş kokain ve 103,19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, devriye sırasında durumundan şüphelendikleri motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan motosikletteki 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Yapılan aramada 284,73 gram taş kokain, 103,19 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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