İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Konak ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisinde 284,73 gram taş kokain ve 103,19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İzmir'in Konak ilçesinde kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, devriye sırasında durumundan şüphelendikleri motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan motosikletteki 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Yapılan aramada 284,73 gram taş kokain, 103,19 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel