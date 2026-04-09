Haberler

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Buca ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, bir evde Hint keneviri yetiştiren İran uyruklu iki kişi gözaltına alındı. Evdeki aramada, esrar, Hint keneviri ve uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan ekipmanlar ele geçirildi.

İZMİR'in Buca ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda uyuşturucu ile yakalanan İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Kozağaç Mahallesi'ndeki bir evde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Eve operasyon düzenleyen ekipler yapılan aramada, 331 gram esrar, 11 kök Hint keneviri, hassas terazi ile Hint keneviri yetiştirmekte kullanıldığı belirtilen çeşitli markalara ait havalandırma sistemleri, ışıklandırma düzenekleri ve bitki besinleri ile çok sayıda çeşitli ekipman ele geçirildi. Evdeki İran uyruklu şüpheliler Ferşid İ. ve Ömer Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerden Ferşid İ.'nin 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet' ve 'Güveni kötüye kullanma' suçlarından arandığı da ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

