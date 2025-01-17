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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

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İzmir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda toplam 7 kilo 236 gram skunk, 2 bin 50 sentetik uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bayraklı ve Aliağa ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Aramalarda, 7 kilo 236 gram skunk, 2 bin 50 sentetik uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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