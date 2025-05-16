İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Menderes'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 25 gram esrar ve 5 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Y.Y'nin (25) uyuşturucu madde satışı yaptığı ve uyuşturucu maddeleri Çatalca mevkisindeki ormanlık alanda sakladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Y.Y'nin ormanlık alanda bulunduğu sırada yapılan baskında, 25 gram esrar ile 94 kutuda 5 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Y.Y. ile araçta bulunan M.Y. (27) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y. tutuklandı, M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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