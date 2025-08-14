İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
İzmir'in Menderes ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, kenevir yetiştirme düzeneği ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Menderes ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölcükler Mahallesi'nde M.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Şüphelinin evine yapılan baskında, depo bölümünde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirme düzeneği tespit edildi.
Aramalarda 107 kök kenevir bitkisi, 500 gram esrar ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
M.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel