İzmir'de Uyuşturucu Kullanan Sürücü Kameraya Yakalandı

Olay, dün Yeşildere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; otomobil kullanan bir sürücü, elindeki poşetten uyuşturucu etkisi bulunan madde kullanarak yolculuk yaptı. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada da paylaşılınca tepki topladı. Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilin plakasını tespit etti, sürücünün de M.T. olduğunu belirledi. Emniyete çağırılan M.T. ifadesinde, yaşadığı ailevi problemler nedeniyle moralinin bozuk olduğunu, bu nedenle poşetteki madde kullandığını söyledi. İfadesinin ardından serbest bırakılan M.T.'nin ehliyetine de geçici olarak el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel