İzmir'de otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
İzmir'in Menderes ilçesinde, narkotik uygulaması sırasında otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli, tutuklandı. 277 sentetik uyuşturucu hap ve sıvılaştırılmış uyuşturucu ile diğer illegal maddeler ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi'nde narkotik uygulaması yaptı.

Şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, 277 sentetik uyuşturucu hap, 250 mililitre sıvılaştırılmış sentetik uyuşturucu, muşta ve 21 santimetre uzunluğunda bıçak ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

