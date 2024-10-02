İzmir'de Uyuşturucu Baskını: 90 Sentetik Ecza ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 90 sentetik ecza, 18,9 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Soğukpınar Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen baskında 90 sentetik ecza bulundu, B.G. (22) ve M.K. (21) gözaltına alındı.

Atatürk Mahallesi'ndeki bir eve yapılan operasyonda da 18,9 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu düzeneği ve kesici alet ele geçirildi.

Evde bulunan ve hakkında kasten yaralama suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen A.A. (29) yakalandı.