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İzmir'de Üvey Ağabeyi ve Eşini Öldüren Kişi Tutuklandı

İzmir'de Üvey Ağabeyi ve Eşini Öldüren Kişi Tutuklandı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde, üvey ağabeyi ile eşi arasında ilişki olduğunu iddia eden Mehmet Tosun, av tüfeği ile iki kişiyi öldürdükten sonra jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili tutuklama kararı verildi.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde ilişki yaşadıklarını öne sürdüğü üvey ağabeyi İsa Akay (44) ile eşi Hasibe Tosun'u (35) av tüfeği ile öldüren Mehmet Tosun (37), tutuklandı.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Torbalı'nın kırsal Dirmil Mahallesi'nde meydana geldi. Çocukken evlatlık verilen çiftçi Mehmet Tosun, Aydın'da yaşayan üvey ağabeyi, evli ve 2 çocuk babası İsa Akay ile içki içti. Bir süre sonra Tosun ile Akay arasında tartışma çıktı. Mehmet Tosun, üvey ağabeyi İsa Akay ile kendi eşi Hasibe Tosun'u av tüfeğiyle öldürdü. 3 çocuk babası Tosun, daha sonra jandarmayı arayıp, olayı bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, Mehmet Tosun'u gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Tosun, ilk ifadesinde; eşi ile ağabeyini daha önce birlikte uygunsuz şekilde yakaladığını, bu nedenle cinayeti işlediğini söyledi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen Mehmet Tosun, tutuklandı. Öte yandan İsa Akay ve Hasibe Tosun'un cenazeleri, yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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