İzmir'de üniversite öğrencisi saçını boyadıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde bir üniversite öğrencisi, arkadaşının evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Olayın şüpheli olduğu belirtilirken, genç kızın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ege Üniversitesinde öğrenci olan Deniz D. (20), arkadaşının evinde fenalaştı.

Arkadaşı tarafından hastaneye götürülen Demir D, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Üzerinde ateşli silah ve kesici, delici alet izine rastlanmamasına rağmen ölümü şüpheli bulunan genç kızın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Arkadaşının ifadesinde Demir D'nin saçını boyadıktan sonra fenalaştığını söylediği öğrenildi.