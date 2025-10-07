İzmir'de Üniversite Öğrencileri Filistin için Eylem Yaptı

İzmir'de üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla eylem yaptı.

Genç Hareket ve Genç Düşünce ekibine bağlı üniversite öğrencileri, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İlahiyat Fakültesi Hacı Fatma Tatari Camisi önünde bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, slogan attı, İsrail'in Filistin'deki soykırımına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Mustafa Akyol, dünyada ezberleri bozan, tüm sahtelikleri açığa çıkaran, tarihin akışını değiştiren çok önemli bir dönüm noktasının üçüncü yılına girildiğini söyledi.

7 Ekim 2023'ten sonra dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını belirten Akyol, "Siyonizmin tüm dünyayı nasıl kendine köle ettiği apaçık görüldü. Siyonistler bugün tarihin gördüğü en büyük insanlık suçlarından birini işliyor. Koca bir halkı tarih sahnesinden silmek ve topraklarını gasbetmek istiyorlar. Milyonlarca insan bugün tüm dünyanın gözleri önünde terörist bir çete tarafından soykırıma uğruyor." diye konuştu.

Açıklamanın ardından üniversite öğrencileri Filistin halkı için dua etti.