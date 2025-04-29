İzmir'de Üniversite Öğrencileri 1 Mayıs İçin Yürüyüş Düzenledi

(İZMİR) - İzmir'de üniversite öğrencileri, 1 Mayıs öncesi Alsancak'ta yürüyüş düzenledi. "Sömürüye, yoksulluğa, baskıya karşı ayağa kalkıyoruz" diyen öğrenciler, tüm gençleri 1 Mayıs'ta alanlara çağırdı.

İzmir'de üniversite öğrencileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde Alsancak'ta bulunan ÖSYM binası önünde bir araya geldi. Müzik eşliğinde dans eden ve sloganlar atan öğrenciler, "İşçi gençlik yan yana, 1 Mayıs'ta alana" diyerek Türkan Saylan Kültür Merkezi'ne yürüdü.

"Utanmadan, sıkılmadan hakkını arayanları susturmaya çalışıyorlar"

Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde öğrenciler adına yapılan basın açıklamasında, "Bu sabah Taksim çağrısı yapan 108 kişi şafak operasyonlarıyla gözaltına alındı. Utanmadan, sıkılmadan hakkını arayanları susturmaya çalışıyorlar. Ama ne baskılar bizi yıldırır, ne gözaltılar sesimizi susturur. Biz sustukça daha fazlasını yapacaklarını biliyoruz. Bu yüzden susmuyoruz" denildi.

Açıklamada öğrenciler, yaşadıkları sorunların bireysel değil sistematik olduğuna dikkat çekerek, "Bu düzenin bilinçli politikalarının bir sonucu. Biz bu düzene mahkum değiliz. Sömürüye, yoksulluğa, baskıya karşı ayağa kalkıyoruz. Kendi yaşamlarımız için olduğu kadar işçiler, kadınlar, LGBTİ+'lar, ezilen tüm halklar için de mücadele ediyoruz. Geleceği ancak dayanışmayla ve direnişle kurabiliriz" ifadeleri kullanıldı.

"Biz geleceğiz"

Açıklamada, üniversite öğrencilerine çağrı yapılarak şu ifadeler kullanıldı:

"1 Mayıs'ta saat 11.00'de İzmir Ticaret Borsası önünde üniversite öğrencileri kortejinde buluşup yürüyoruz. Tüm sıra arkadaşlarımızı fakülteleriyle, bölümleriyle, topluluklarıyla İzmir Üniversitesi öğrencileri kortejinin arkasında yerlerini almaya davet ediyoruz. Biz çoğuz, biz haklıyız ve kazanacağız. Çünkü biz geleceğiz. Biz bu ülkenin umuduyuz. 1 Mayıs'ta meydanları inatla, coşkuyla, dayanışma ile dolduracağız."