Haberler

İzmir'de Ülkü Ocaklarından 9 Eylül'e özel "Mustafa Kemal" koreografisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de Ülkü Ocakları İl Başkanlığı üyeleri, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla "Mustafa Kemal" koreografisi gerçekleştirdi.

İzmir'de Ülkü Ocakları İl Başkanlığı üyeleri, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla "Mustafa Kemal" koreografisi gerçekleştirdi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliağa Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Ülkü Ocakları üyesi kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişi, düşman işgalinden kurtuluşun 104. yılı dolayısıyla belirli bir düzende durarak "Mustafa Kemal" koreografisi oluşturdu.

Türk bayrağı da açan Ülkü Ocakları üyeleri, 9 Eylül'ü kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç, çok sayıda kişinin katılımıyla güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

9 Eylül'ün önemini vurgulayan Kılıç, kurtuluşun yıl dönümünü kutladı.

Kaynak: AA
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

Dağın zirvesinden tehdit savurdu! Hedefinde bakın hangi ülke var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog

Eda konuşmaya başlayınca Erdoğan araya girdi: Bir dakika
Rusya'dan korkutan çatışma açıklaması! 'Hazırız' diye duyurdular

Rusya'dan korkutan çatışma açıklaması! "Hazırız" diye duyurdular
Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde dev görev

Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maçı yönetecek
İki farklı önde olan Galatasaray, Sporting'e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı

2-0 önde olan Galatasaray, Sporting'e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı
Piyasalar İran'ın hamlesiyle sarsıldı! Petrol 100 doları aştı

Piyasalar bu haberle sarsıldı
Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti! Mahkemeden 3 aylık mühlet kararı

Krizi aşamadılar! Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
Tatbikatta facia! Tank patladı, 2 asker feci şekilde can verdi

Tatbikat sırasında büyük facia