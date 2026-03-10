Haberler

İzmir'de ücret meselesi nedeniyle taksi şoförünü öldüren şüpheli yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde, taksi ücreti yüzünden çıkan tartışma sonucu bir taksi şoförü, yolcusu tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Zanlı, olay sonrası kaçmaya çalışırken yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde ücret meselesi nedeniyle tartıştığı taksi şoförünü tabancayla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, taksi şoförü Deniz Örer (52) ile yolcu D.M. (24) arasında Konak'ta taksi ücreti nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine D.M. yanındaki tabancayla Örer'e ateş ederek yaraladı.

Şüpheli, daha sonra yaraladığı şoförün taksisiyle bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Taksi şoförü Örer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Aracı bir sokağa bırakıp kaçmaya devam eden cinayet zanlısı ise polis ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.

