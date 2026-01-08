Haberler

İzmir'de arabalı feribot ve vapur seferleri yeniden başladı

Güncelleme:
İzmir'de, Üçkuyular-Bostanlı hattındaki arabalı feribot seferleri saat 17.45'ten itibaren yeniden uygulanmaya başladı. İptal edilen vapur seferleri ise saat 18.15'te program dahilinde gerçekleştirilmeye başlandı. Seferlerle ilgili anlık bilgilendirmeler yapılacak.

İzmir'de, Üçkuyular- Bostanlı hattındaki arabalı feribot ile vapur seferleri yeniden başlatıldı.

İZDENİZ'den yapılan açıklamaya göre, Üçkuyular-Bostanlı hattında arabalı feribot seferleri saat 17.45 itibarıyla karşılıklı olarak program dahilinde uygulanmaya başlandı.

Daha önce iptal edilen vapur seferleri ise saat 18.15 itibarıyla program dahilinde yeniden gerçekleştirildi.

Seferlere ilişkin anlık bilgilendirmeler yapılacak.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
