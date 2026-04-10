İzmir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

İZMİR'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası törenle kutlandı.

İzmir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü, 1'inci sınıf Emniyet Müdürü Ökkeş Bulut, polis memurları, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Törende, Sel ve Bulut tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı. Fotoğraf çekiminin ardından polis araçları, motosikletleri ve ATV'leriyle gerçekleştirilen kortejle tören sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
