İzmir'de traktör şarampole devrildi, sürücü yaralandı
İzmir'in Beydağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktör şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İzmir'in Beydağ ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sezer K'nin (27) kullandığı 35 AUY 705 plakalı traktör, Yukarı Aktepe Mahallesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.