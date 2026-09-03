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Ödemiş'teki Kazada Yaralanan Kişi 5 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Ödemiş'teki Kazada Yaralanan Kişi 5 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde 30 Ağustos'ta meydana gelen otomobil devrilme kazasında ağır yaralanan Recep Bardak (27), 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada yaralanan diğer iki kişi ise taburcu edildi. Olay, Yanıkkır mevkisinde Emre A.'nın (27) kontrolündeki 35 CZH 146 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelmişti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan kişi, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede öldü.

Ovakent Mahallesi'nde 30 Ağustos'ta yaşanan kazada yaralanan Recep Bardak (27) Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini yitirdi.

Kazada yaralanan diğer 2 kişinin taburcu edildiği öğrenildi.

Yanıkkır mevkisinde Emre A'nın (27) kullandığı 35 CZH 146 plakalı otomobil 30 Ağustos'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmişti. Kazada, sürücüyle otomobilde bulunan Aşkın B. (29) ve Recep Bardak (27) yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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