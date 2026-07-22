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İzmir'de trafikte kavga güvenlik kamerasında

İzmir'de trafikte kavga güvenlik kamerasında
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İzmir Karabağlar'da yol verme tartışması sonucu otomobil sürücüsü Y.Y., motosikletli Muammer Akduman'ı darbetti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü gözaltına alınırken 180 bin lira para cezası uygulandı, ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı ve aracı trafikten men edildi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde trafikte çıkan tartışmanın ardından otomobil sürücüsü Y.Y.'nin (58), motosiklet sürücüsünü darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsüne 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay geçen 5 Temmuz'da Refet Bele Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle damacana su teslimatı yapan Muammer Akduman (25) ile otomobil sürücüsü Y.Y. arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen Y.Y., iddiaya göre Akduman'ı darbetti. Olay çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ikili arasında tartışma çıktıktan sonra Y.Y.'nin aracından inip Akduman'a saldırdığı anlar yer aldı. Akduman'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Y.Y. gözaltına alındı. Sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulanırken sürücü belgesi de 60 gün süreyle geri alındı. Otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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