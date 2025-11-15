İzmir'de Trafik Güvenliği İçin Kaza Analiz Birimi Kuruldu

İzmir'de, trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla kurulan "kaza analiz birimi", kentteki kazaları çözümleyerek kara yollarındaki denetimler için veri elde ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi bünyesinde görev yapan "Kaza İnceleme ve Değerlendirme Büro Amirliği", 2021 yılında kuruldu. 6 personelden oluşan birimin tek görevi şehir genelindeki trafik kazalarını ve sonuçlarını analiz etmek.

Trafik kazalarının nerede, neden, nasıl, hangi gün ve saat aralığında meydana geldiğini inceleyen ekipler, sonrasında buna ilişkin detaylı rapor hazırlıyor.

Kaza analiz biriminin hazırladığı bu hassas bilgiler, il genelindeki trafik denetimleri için veri oluşturuyor. Denetim stratejilerini analiz sonuçlarına göre belirleyen polisler, trafik kazalarının yoğun olduğu bölgeler için ekstra önlem alıyor ya da denetimler artırılıyor.

Kaza analizlerinde, "geçiş üstünlüğüne uymama, aracın hızını mevcut yolun durumuna göre ayarlayamama, kırmızı ışık ve şerit ihlalleri ile meteorolojinin ya da trafiğin gerektirdiği şartlara uymama" gibi kriterler ön plana çıkıyor.

"Hedefimiz sıfır can kaybı"

İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, AA muhabirine, trafik güvenliğinin sağlanmasında kaza analiz raporlarının ön plana çıkmaya başladığını söyledi.

Kentte 2024 ve 2025'in 10 ayında meydana gelen kazalara ilişkin bilgi veren Özsagulu, şunları kaydetti:

"Bu yılın 10 aylık sürecinde 11 bin 307 trafik kazası meydana geldi. 2024 yılının 10 aylık dönemi ile kıyaslandığımızda yüzde 13'lük bir azalma söz konusu. Yine aynı dönemi karşılaştırdığımızda ise can kaybında yüzde 32 azalma görüyoruz. Hedefimiz sıfır can kaybı, sıfır ölümlü ve yaralamalı kaza. Arkadaşlarımızın hazırladığı raporlar bizim il genelinde yürüttüğümüz trafik denetimleri için çok önemli veri oluşturuyor."

Özsagulu, uygulamalardaki amaçlarının ise ceza yazmak olmadığını dile getirdi.

İzmir'de güvenli bir trafik ortamı sağlayabilmek için çalıştıklarının altını çizen Özsagulu, "Ana figürümüz kesinlikle ceza yazmak değil. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde hem güvenli bir trafik ortamı oluşturup hem de trafik açısından eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini en üst seviyeye ulaştırmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaza İnceleme ve Değerlendirme Büro Amiri İsmail Çakır ise yaptıkları analizlerin halkın can güvenliğini amaçladığını belirtti.

Sürücülerin kurallara uyarak trafikte duyarlı olmasını talep eden Çakır, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın şunu düşünmelerini istiyoruz. Hastanelere gittiklerinde trafik kazası yaşayan insanları bir görsünler ya da çevrelerinde mutlaka trafik kazasının mağduru olmuş insanlar vardır. Dolayısıyla insanların sağlıklı bir şekilde seyahatlerini yapıp akşam evlerine gidebilmelerinin amacını güdüyoruz. Ben 27 yıldır bu teşkilatın içerisindeyim. Öyle trafik kazalarına rast geldik ki inanın 3 gün uyuyamadığım zamanlar oldu. Biz istiyoruz ki bunlar yaşanmasın."

Trafikteki sürücülerden Ayşegül Hancıoğlu da uygulama noktalarının daha sık olmasını ve denetimlerin artırılması gerektiğini söyledi.

Hancıoğlu, "Biz sürücülerin kurallara çok dikkat etmemiz gerekli. Trafik kurallarına uymamız kesinlikle şart. Uyulmadığı zaman da zaten sonuçlarını görüyoruz. Hepimiz için buna önem verilmesini rica ediyorum." dedi.

Sürücülerden Yusuf Deniz Üzülmez de trafikte en çok karşılaştığı ihlalin aşırı hız olduğunu, yapılan denetimlerle insan hayatının önemli hale getirilmesini arzuladığını ifade etti.