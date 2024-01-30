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İzmir'de Torbacılara Operasyon: 5 Tutuklama

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İzmir'de torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda toplamda 6 kilo 440 gram esrar ile uyuşturucu yetiştirme düzeneği, 7 bin 256 uyuşturucu hap ve 1 kilo 37 gram metamfetamin ele geçirildi.

İZMİR'de, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'torbacı' tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik, önceki gün Buca, Çeşme, Kiraz, Ödemiş ilçelerindeki toplam 4 adres ile Bornova ilçesindeki otobüs terminalinde operasyon düzenledi. Söz konusu adreslerdeki aramalarda 3 kilo 565 gramı süt sağma makinesine ve 2 kilo 875 gramı da yem çuvallarına gizlenmiş toplam 6 kilo 440 gram esrar ile uyuşturucu yetiştirme düzeneği, 7 bin 256 uyuşturucu hap ve 1 kilo 37 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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