İstanbul Valiliği'nden İzmir'de TOMA'ya çıkan müdür yardımcısına ilişkin açıklama

İSTANBUL Valiliği, İzmir'deki gösteri sırasında TOMA'ya çıkarak zarar veren ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan müdür yardımcısı D.Y.'nin görevden uzaklaştırıldığını ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "26.05.2026 Salı günü İzmir'de düzenlenen bir izinsiz gösteri sırasında emniyete ait TOMA'ya çıkarak zarar vermeye çalışan D.Y. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Şahsın, Fatih ilçesinde bulunan bir okulumuzda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı tespit edilmiştir. Şahıs, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 140. maddesi gereğince görevden uzaklaştırılırken konu ile ilgili idari yönden soruşturma süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
