İzmir'de, Toma'nın Üzerine Çıkan Kişi Tutuklandı

İzmir'de Özgür Özel'in katıldığı miting öncesi çıkan olaylarda polis TOMA'sına zarar vermeye çalışan D.Y. isimli müdür yardımcısı tutuklandı.

(İZMİR)- İzmir'de Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirilen miting öncesinde çıkan olaylarda polis müdahalesi sırasında TOMA'nın üzerine çıkan D.Y. tutuklandı.

İstanbul Valiliği'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"26.05.2026 Salı günü İzmir'de düzenlenen bir izinsiz gösteri sırasında emniyete ait TOMA'ya çıkarak zarar vermeye çalışan D.Y. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır."

Şahsın, Fatih İlçesi'de bulunan bir okulumuzda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı tespit edilmiştir. Şahıs, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 140. maddesi gereğince görevden uzaklaştırılırken konu ile ilgili idari yönden soruşturma süreci başlatılmıştır."

