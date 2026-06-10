İzmir'de otomobilin tırın altına girdiği kaza güvenlik kamerasında
İzmir Bornova'da bir otomobilin manevra yapan tırın dorsesine çarparak altına girdiği kazada sürücü Burak Beder hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İzmir'in Bornova ilçesinde tırın altına giren otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Egemenlik Mahallesi 6108 Sokak'ta dün meydana gelen kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Görüntülerde, Burak Beder (41) idaresindeki 34 HCD 828 plakalı otomobilin dönüş için manevra yapan tırın dorsesine çarparak altına girdiği anlar yer aldı.
Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaza
Burak Beder yönetimindeki 34 HCD 828 plakalı otomobil, dün Egemenlik Mahallesi 6108 Sokak'taki kara yolunda önünde seyreden tıra çarpmış, tırın altına giren otomobil sürücüsü Beder, hayatını kaybetmişti.