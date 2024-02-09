İzmir'de TIR'ın işçi servisine çarptığı kaza anı güvenlik kamerasında
İzmir'in Torbalı ilçesinde, mobilya fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı işçi servisi ile TIR'ın çarpıştığı kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA; TIR KARŞI ŞERİDE GEÇMİŞ
İzmir'in Torbalı ilçesinde, mobilya fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı işçi servisi ile TIR'ın çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kendi yolunda seyir halinde olan işçi servisine, karşı şeride geçen TIR'ın çarptığı anlar yer aldı.
Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,