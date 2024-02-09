İzmir'de TIR'ın işçi servisine çarptığı kaza anı güvenlik kamerasında

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA; TIR KARŞI ŞERİDE GEÇMİŞ

İzmir'in Torbalı ilçesinde, mobilya fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı işçi servisi ile TIR'ın çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kendi yolunda seyir halinde olan işçi servisine, karşı şeride geçen TIR'ın çarptığı anlar yer aldı.

Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,