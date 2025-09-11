Haberler

İzmir'de TIR Garajında Yangın Çıktı

Bornova'daki bir TIR garajında çıkan yangında bir TIR ve dorse zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir TIR garajında çıkan yangında, bir TIR ve dorsede zarar oluştu.

Egemenlik Mahallesi'ndeki bir TIR garajında, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak alevleri yaklaşık 30 dakikada kontrol altına aldı. Yangında bir TIR ve dorse zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
