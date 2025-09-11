İzmir'de TIR Garajında Yangın Çıktı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir TIR garajında çıkan yangında, bir TIR ve dorsede zarar oluştu.

Egemenlik Mahallesi'ndeki bir TIR garajında, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak alevleri yaklaşık 30 dakikada kontrol altına aldı. Yangında bir TIR ve dorse zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.