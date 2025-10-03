Haberler

İzmir'de Ticari Taksi Kaldırıma Çıktı

Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde bir ticari taksinin kaldırımda ilerlemesi, yaya güvenliğini tehlikeye soktu. Olay, araç kamerası ve vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Gaziler Caddesi'nde, bir ticari taksinin trafik ışığında bekleyen araçların bulunduğu yoldaki kaldırıma çıktı. Ticari taksi kaldırımda yaklaşık 20 metre ilerledi.

Bu sırada bir yaya, ticari taksinin geldiğini görünce kaldırımdan yola inmek zorunda kaldı.

Ticari taksi ilk sokaktan dönerek yoluna devam etti.

Yaşananlar ise bir araç kamerası ve vatandaşlarca cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
