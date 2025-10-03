İzmir'de Ticari Taksi Kaldırıma Çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde bir ticari taksinin kaldırımda ilerlemesi araç kamerasınca kaydedildi.

Gaziler Caddesi'nde, bir ticari taksinin trafik ışığında bekleyen araçların bulunduğu yoldaki kaldırıma çıktı. Ticari taksi kaldırımda yaklaşık 20 metre ilerledi.

Bu sırada bir yaya, ticari taksinin geldiğini görünce kaldırımdan yola inmek zorunda kaldı.

Ticari taksi ilk sokaktan dönerek yoluna devam etti.

Yaşananlar ise bir araç kamerası ve vatandaşlarca cep telefonuyla kayıt altına alındı.