İzmir'de Tehlikeli Motosiklet Sürüşüne Cezai İşlem

İZMİR'de seyir halinde ön kaldırıp metrelerce tek teker üzerinde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren sürücü U.Y.'ye 13 bin 420 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de geçici süre el konuldu.

Olay, 08 Kasım'da saat 20.30 sıralarında İzmir çevre yolunda seyir halindeki 2 motosiklet sürücüsü, uzun süre araçlarıyla ön kaldırıp, tek teker üzerinde ilerledi. Tehlikeli yolculuğu görenler, motosiklet sürücülerini cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Öte yandan, motosikletlilerden 1'inin seyir halindeyken plakasını gizlediği görüldü.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, görüntülerin medyada yer almasının ardından sürücülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Motosiklet sürücülerinden kimliği tespit edilen U.Y., gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. Sürücüye, 'makas atmak', 'trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmek', 'Karayolunda araçların, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek' maddelerinden 13 bin 420 lira para cezası yazıldı. Ayrıca, sürücünün ehliyetine geçici süreliğine el konuldu. Diğer motosiklet sürücüsünün kimliğinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.