İzmir'de tefecilere yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı

İzmir'de tefecilik yaptığı öne sürülen 4 şüpheli, tutuklandı.

İzmir'de tefecilik yaptığı öne sürülen 4 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kemalpaşa ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik teknik ve fiziki çalışmanın ardından operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında Kemalpaşa'nın yanı sıra Buca ve Torbalı ilçelerindeki 10 adrese baskın düzenlendi, 8 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 67 fişek ele geçirildi. Aramalarda bulunan mağdurlara ait 20 senet ile 5 tapu belgesine de el kondu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A, Y.D, E.Ö. ve B.U. tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.