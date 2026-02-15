İzmir'de su basan çiftlikteki hayvanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı
İzmir'in Menemen ilçesindeki bir tavuk çiftliği, yoğun yağışlar sonucu su baskınına uğradı. İtfaiye ekipleri, botlarla 100'e yakın hayvanı güvenli bir alana tahliye etti.
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yoğun yağışların ardından Gediz Nehri'ni besleyen derelerin debisinin yükselmesi nedeniyle Mermerli Mahallesi'ndeki kot seviyesi düşük tavuk çiftliğini su bastı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Botlarla gerçekleştirilen tahliye çalışmalarında 100'e yakın hayvanın güvenli alana çıkarıldığı belirtildi.
